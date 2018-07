Ak Partili Karacan: "Chp Bunları Kendi İçinde Çözecektir"

AK Partili Karacan: "CHP bunları kendi içinde çözecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'dan CHP'deki kurultay sürecine ilişkin değerlendirme

TEKİRDAĞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, CHP'deki kurultay sürecine ilişkin "Tabi onların kendi iç işleri. Sadece şunu söyleyeyim o gün bir yemek yendi. Onun bedelini, faturasını kim ödeyecek. Yemek faturasını kim ödeyecek onun tartışmasıdır. Bunlar iç meseleleridir, CHP bunları kendi içinde çözecektir" dedi.

Karacan, bir dizi ziyaret için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. Çorlu'da ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Karacan, burada Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda yöneticileriyle görüştü.

Tren kazasının ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavileri süren yaralıları ziyaret eden Karacan hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hepinizin bildiği gibi 8 Temmuz'da elim bir tren kazası meydana geldi" diyen Karacan, "Öncelikle o gün orada yaşamını yitiren 24 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ailelerine sabırlar diliyorum. Tren kazasında yaralılarımız vardı. Bugün devlet hastanesi başhekimimizle beraber yaralılarımızı ziyaret ettik. Yaralılarımızı ziyaret ederken Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin selamlarını getirdim. Onlara dileklerini isteklerini sordum. Bazı istekleri, talepleri olanları aldım bundan sonraki süreçte de onlarla ilgilenmek bizim boynumuzun borcu. Biraz sonra da rahmetli olanların ailelerine ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Mühim olan devletin her zaman şefkatli eli, koruyan eli her zaman onların yanında. Ziyaretlerimiz sırasında gördük hastalarımız hasta yataklarında başhekim başta olmak üzere personele dua ediyor. Biz onlara dua edeceğimize onlar bize dua ediyor. Bu devletin şefkatli elinin onlara göstermiş olduğu özendir, intizamdır, şefkattir, sevgidir" dedi.

Gündeme gelen bedelli askerlik konusundaki soruya da yanıt veren Karacan, "Önce 27 yaş sonra 25 yaş denildi. Bu bizim gerekli kurullarımızda AK Parti'nin komisyonlarındaki Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine arkadaşlarımız bununla ilgili Milli Savunma Komisyonu'nda çalışmalarını yapıyor. Biraz sonra grubumuz onu netleştirir çünkü yeni çıkacak olan torba ile beraber Allah nasip ederse bedelli ile ilgili çalışmalar devam edecek ama şu anda daha üzerinde çalışılıyor" diye konuştu.

CHP'deki kurultay süreci ve toplanan imzalar ile ilgili de değerlendirmesi sorulan Karacan, "Bu 24 Haziran 2018'de bildiğiniz gibi Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bir seçimi vardı. Tabi onların kendi iç işleri. Sadece şunu söyleyeyim o gün bir yemek yendi. Onun bedelini, faturasını kim ödeyecek. Yemek faturasını kim ödeyecek onun tartışmasıdır. Bunlar iç meseleleridir, CHP bunları kendi içinde çözecektir. Yemeğin bedelini kim ödeyecekse onun kararını alacaklardır" şeklinde konuştu.