AK Partili Karaaslan, Samsun Gençlik Kolları Kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin "Bu gençlik oyunları bozar. Sadece AK Parti'ye üye olan gençleri kastetmiyorum. Bu ülkeyi gerçekten yürekten seven, bu bayrağı, bu ezanı, bu vatanın her bir metrekare toprağına sahip çıkan gençlerden bahsediyorum." dedi.

Karaaslan, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, AK gençliğin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşı olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın ülkesi ve milleti için gecesini gündüzüne kattığını, evlatlarının büyüdüğünü görmediğini ancak bu ülkenin milyonlarca çocuğunun geleceği için çalışmaktan bir an olsun geri durmadığını vurgulayan Karaaslan, "Bugün bizlere de düşen inancımızla, gücümüzle, hedeflerimiz ve en çok da sizin gibi vizyonuyla, idealleriyle, hayalleriyle önde duran, önde yürüyen gençlerle birlikte olmak." ifadesini kullandı.

Bazılarının son dönemde AK Parti'nin gençlikten uzaklaştığını iddia ettiğini, gençlerin eskisi kadar AK Parti'ye teveccüh göstermediğinden bahsedenler olduğunu anlatan Karaaslan, "Size rakamlarla söyleyeyim. Salgın süreci yaşamamıza rağmen bir milyon yeni üye hedefini koydu Sayın Cumhurbaşkanımız. Hamdolsun, 81 ilimizde, bütün ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bir milyon 300 bine yaklaştık üye hedefimizde. Şimdi gururla söylüyorum, bir milyon 300 bin bazı siyasi partilerinin toplam üye sayısından bile fazlası. Bu yeni üyelerimizin yarısından fazlasını kadınlar ve gençler oluşturuyor." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar

Karaaslan, siyasetin günlük çekişmelerine kapılmamak, milli ve manevi değerlere sahip çıkıp başta fikir olmak üzere üretmek gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün Boğaziçinde, dün Gezi'de, sonra Çukur eylemlerinde oluşturulmaya çalışılan atmosferi hepimiz çok iyi biliyoruz. Kadıköy'de gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 65 kişiden 58'si terör örgütlerine üye ya da yakın, terör örgütleriyle irtibatlı. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınan 108 kişiden 101'i Boğaziçi Üniversitesinin öğrencisi değil. İçlerinde 7 öğrenci var. Bu, aynı oyunun tekrar kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Bu ülkenin siyasi tarihini anlamak ve okumak için bu ülkenin darbeler tarihini iyi bilmek lazım. AK Parti gençliği, milli ve manevi değerlerine sonuna kadar sahip çıkan gençlik, bugün bütün kutsallarını taçlandıran ve onu daha yükseğe taşıyacak gençlik hiç bu oyuna izin verir mi? Asla vermeyiz. Bu gençlik oyunları bozar. Sadece AK Parti'ye üye olan gençleri kastetmiyorum. Bu ülkeyi gerçekten yürekten seven, bu bayrağı, bu ezanı, bu vatanın her bir metrekare toprağına sahip çıkan gençlerden bahsediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü