AK Partili Karaaslan, Samsun Gençlik Kolları Kongresinde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AK Partili Karaaslan, Samsun Gençlik Kolları Kongresinde konuştu Açıklaması

05.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:42
AK Partili Karaaslan, Samsun Gençlik Kolları Kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin "Bu gençlik oyunları bozar. Sadece AK Parti'ye üye olan gençleri kastetmiyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin "Bu gençlik oyunları bozar. Sadece AK Parti'ye üye olan gençleri kastetmiyorum. Bu ülkeyi gerçekten yürekten seven, bu bayrağı, bu ezanı, bu vatanın her bir metrekare toprağına sahip çıkan gençlerden bahsediyorum." dedi.

Karaaslan, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, AK gençliğin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşı olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın ülkesi ve milleti için gecesini gündüzüne kattığını, evlatlarının büyüdüğünü görmediğini ancak bu ülkenin milyonlarca çocuğunun geleceği için çalışmaktan bir an olsun geri durmadığını vurgulayan Karaaslan, "Bugün bizlere de düşen inancımızla, gücümüzle, hedeflerimiz ve en çok da sizin gibi vizyonuyla, idealleriyle, hayalleriyle önde duran, önde yürüyen gençlerle birlikte olmak." ifadesini kullandı.

Bazılarının son dönemde AK Parti'nin gençlikten uzaklaştığını iddia ettiğini, gençlerin eskisi kadar AK Parti'ye teveccüh göstermediğinden bahsedenler olduğunu anlatan Karaaslan, "Size rakamlarla söyleyeyim. Salgın süreci yaşamamıza rağmen bir milyon yeni üye hedefini koydu Sayın Cumhurbaşkanımız. Hamdolsun, 81 ilimizde, bütün ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bir milyon 300 bine yaklaştık üye hedefimizde. Şimdi gururla söylüyorum, bir milyon 300 bin bazı siyasi partilerinin toplam üye sayısından bile fazlası. Bu yeni üyelerimizin yarısından fazlasını kadınlar ve gençler oluşturuyor." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar

Karaaslan, siyasetin günlük çekişmelerine kapılmamak, milli ve manevi değerlere sahip çıkıp başta fikir olmak üzere üretmek gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün Boğaziçinde, dün Gezi'de, sonra Çukur eylemlerinde oluşturulmaya çalışılan atmosferi hepimiz çok iyi biliyoruz. Kadıköy'de gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 65 kişiden 58'si terör örgütlerine üye ya da yakın, terör örgütleriyle irtibatlı. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınan 108 kişiden 101'i Boğaziçi Üniversitesinin öğrencisi değil. İçlerinde 7 öğrenci var. Bu, aynı oyunun tekrar kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Bu ülkenin siyasi tarihini anlamak ve okumak için bu ülkenin darbeler tarihini iyi bilmek lazım. AK Parti gençliği, milli ve manevi değerlerine sonuna kadar sahip çıkan gençlik, bugün bütün kutsallarını taçlandıran ve onu daha yükseğe taşıyacak gençlik hiç bu oyuna izin verir mi? Asla vermeyiz. Bu gençlik oyunları bozar. Sadece AK Parti'ye üye olan gençleri kastetmiyorum. Bu ülkeyi gerçekten yürekten seven, bu bayrağı, bu ezanı, bu vatanın her bir metrekare toprağına sahip çıkan gençlerden bahsediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ersun Yanal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Partili Karaaslan, Samsun Gençlik Kolları Kongresinde konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 21:54:50. #1.14#
title