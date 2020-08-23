AK Partili Karaaslan, partisinin Salıpazarı ve Terme kongrelerine katıldı Açıklaması
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AK Partili Karaaslan, partisinin Salıpazarı ve Terme kongrelerine katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Giresun'daki sele değinerek, yağışların miktarının değiştiğini, o yüzden herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

AK Partili Karaaslan, partisinin Salıpazarı ve Terme kongrelerine katıldı Açıklaması
23.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Giresun'daki sele değinerek, yağışların miktarının değiştiğini, o yüzden herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Karaaslan, partisinin Salıpazarı ve Terme ilçelerinde gerçekleştirilen kongrelere katıldı.

Salıpazarı'nda yaptığı konuşmada, Giresun'daki selin çok acı verici sonuçları olduğunu ifade eden Karaaslan, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek devletin tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya başladığını vurguladı.

Karaaslan, Samsun ve ilçelerinde de sel ve su baskınları yaşandığını, devlet olarak sorunların kalıcı çözüme kavuşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dere yataklarının önüne, yakınına ev yapmamak gerektiğini vurgulayan Karaaslan, "Karadeniz de yaşıyoruz. Yağışlar değişiyor, yağışların miktarı değişiyor. O yüzden hepimiz dikkatli olmak durumundayız." dedi.

Karaaslan, kongrelerin istişare yapacak ve daha sonra karar alacak kadroların oluşması için yapıldığına dikkati çekti.

Baki kalacak devlet ve milletin geleceği için sorumluluk alacak kişiler olarak burada olduklarını dile getiren Karaaslan, "Ülkemin geleceği için taş üstüne taş bir tane de ben koyayım. Cumhurbaşkanımızın yükü çok ağır, onun yükünden birazcık da ben taşıyayım dediğimiz için buradayız." diye konuştu.

Arakanda yaşanan zulmü de Samsun'daki fındık üreticilerinin sorununu da duyduklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bir yandan Karadeniz'de sondaj gemilerimizle birlikte Türkiye'nin bugüne kadar geleceğini ilgilendiren en önemli keşiflerden birinin altına imza atarken bir taraftan hasta olan bir vatandaşımızı dünyanın öbür ucundan getirecek o sesi de duyan kısacası vatandaşını duyan, milletini dinleyen, kulağını hiçbir zaman sokaktan, mahalleden, sahadan ayırmayan bir liderle yol yürüyoruz."

Salıpazarı'nda mevcut İlçe Başkanı İsmail Yaman yeniden başkan seçilirken Terme'nin yeni İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan oldu.

Kongrelere, Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, İl Başkanı Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, partililer ve Cumhur İttifakı MHP ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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