Ak Partili Karaaslan'ın Gaziantep turu

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in daveti üzerine Gaziantep'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan kenti adım adım gezdi.

İlk olarak Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen aslanların tanıtım programına katılan Karaaslan, daha sonra ise sırasıyla bakırcılar çarşısı ve müzeleri gezdi.

Gezi sonrası bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Belediye başkanımız Fatma Şahin'in daveti ile bugün Gaziantep'teyiz. Gaziantep anlatıldığından daha ötesine sahip bir şehir. Şehrin her köşesinde tarihi mekanların dönüşümünü birlikte takip ettik. Kültür hayatımızın merkezi olduğunda her an karşımıza çıktığında ve bir şehrin ana damarları kültür ile birlikte yoğrulduğunda ortaya neler çıkıyor bunu görmek açısından bizim için bu gezi çok anlamlı oldu" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise,"Gaziantep Gaziliği ile beraber Dünya'nın en eski 20 medeniyetlerinden bir tanesi. Kültürün bir kimlik olduğunu bu bakımdan bize ait bütün değerleri nasıl yaşattığımız gösteren bir yerel yönetim anlayışı üzerine başkanımızı gezdiriyoruz. Çarşılarımız, hanlarımız, hamamlarımızı geziyoruz. Burada tarih bizlere, benim kimliğim var, benim geçmişim çok kıymetli buna sahip çıkın ve bu emaneti koruyarak kullanın. Çocuklarımız torunlarımız bu güzellikleri görsün diyor" diye konuştu.