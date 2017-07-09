Ak Partili Karaaslan: Elinde Fetö Belgesi Olan Yetkili Mercilere Versin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen kişileri bilenlerin, ellerindeki bilgi ve belgeleri yetkili mercilere iletmesu gerektiğini svöyledi.



AK Partili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Atakum Belediyesi'nin Çakırlar Korusu Tesisleri'ndeki kahvaltıda konuşan Karaaslan, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen kişileri bilenlerin, ellerindeki bilgi ve belgeleri yetkili mercilere iletmesi gerektiğini söyledi. Karaaslan şöyle dedi:



"Birisi bir şeylerden eminse, belgesi varsa mutlaka bunu açıklamalı. Bunları bilip de, kapalı kapılar arkasında tutup, kamuoyuna çıkıp kısacık demeçler veriliyorsa bu doğru bir yaklaşım değil ve kabul edilemez. Burada devlet, millet ve bayrak öncelikliyse eğer, herkesin öyle tavır alması gerekir."



- Samsun