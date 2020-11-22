Son dakika... AK Parti Gümüşhane 7.olağan il kongresi yapıldı

Bir son dakika haberine göre AK Parti Gümüşhane 7.olağan il kongresi yapıldı Mevcut başkan Av.Celalettin Köse yeniden başkan seçildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videokonferans yöntemiyle kongreye katıldı AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nın 7.

AK Parti Gümüşhane 7.olağan il kongresi yapıldı

Mevcut başkan Av.Celalettin Köse yeniden başkan seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videokonferans yöntemiyle kongreye katıldı

GÜMÜŞHANE - AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nın 7.olağan il kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Av.Celalettin Köse yeniden başkan seçildi.

Pandemi tedbirleri alınarak Aydın Doğan Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığını 27.dönem Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta yaptı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve partililerin katıldığı kongre tek listeyle gerçekleşti.

Burada yaptığı konuşmada kongre süreçlerinin AK Parti için tazelenme, yenilenme, tecrübenin ışığında geleceğe yön verecek kadroların şekillenmesi olduğunu kaydeden Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gidecek çok yolumuz var. Birlikte taçlandıracağımız daha nice zaferlerimiz var. Daha büyük ideallerimiz, düne göre daha büyük hayallerimiz var" dedi.

"Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça daha gidecek çok yolumuz, gerçekleştirecek çok hedefimiz var"

Türkiye'nin AK Parti dönemindeki kazanımlarından bahsettikten sonra "Neden Ayasofya neden 86 yıl sonra ibadete açıldı? 60 yıl sonra neden Yassıada demokrasi ve özgürlükler adası olarak dünyaya açıldı? Neden 30 yıl sonra Azerbaycan'daki işgal neden bugün son buldu? Neden Kıbrıs'taki kapalı Maraş neden 46 yıl sonra kapılarını dünyaya açtı? Neden Devrim otomobili 56 yıl sonra küresel bir marka iddiasıyla Türkiye'nin otomobili olarak yeniden hayat buldu?" sorularını yönelten Karaaslan, "Çünkü bugün Türkiye dünden daha güçlü. Çünkü bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizim gelecekle ilgili daha büyük hedeflerimiz var. Çünkü bugün Türkiye'nin gençleri geleceğe daha çok inanmış durumda. Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça daha gidecek çok yolumuz, gerçekleştirecek çok hedefimiz var" dedi.

"Yazıklar olsun diyorum"

Konuşmasında Türkiye'deki muhalefete de eleştirilerde bulunan Karaaslan, "Biz bunlarla uğraşırken, biz Türkiye'nin ve dünyanın en önemli konuların çözüm üretirken, hergün kendimizi aşmak için yeni projeler ortaya koyarken, Cumhurbaşkanımızın yeni reformlarla ülkemizi taçlandıracağız dediği süreci başlatırken muhalefet ne yapıyor? Maraş için Yunanlıların ağzıyla konuşan, Suriye meselesinde Esed'in yanında duran, Libya'da Hafter'le birlikte düşünen, onun gibi konuşan, Mısır'da darbeci Sisi'ye methiyeler dizen muhalefet bugün de ABD'den demokrasi talep ediyor Türkiye için. Yazıklar olsun diyorum. Herhalde siz 15 Temmuz gecesi erkenden uyumuştunuz. O gece neler yaşandığını bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz bu ülkenin evlatlarının, insanlarının, istikbal mücadelesi vermiş bu ülkenin kahramanlarının o gece ülkesi için, özgürlük için nasıl canından vazgeçtiğine şahitlik etmiş olurdunuz. Biz dünyayla entegre olarak bu yolda yürüyeceğiz. Biz Türkiye olarak çalışmaktan, proje üretmekten, yeni hedefler koymaktan yanayız. Ama akıl ve yürek yerli ve milli olmayınca gözler hep uzakta oluyor, hep uzaktan yardım bekleniyor. Kendi çaresizliklerini uzaktan uzanacak bir ele bağlıyorlar. Dünya siyasetinde muhalefetler önemli eleştirilerde bulunur, öneriler getirir, farklı fikirlerle destekler ama bizde maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Bu bizim için büyük bir kayıp. Bizler toplumun farklı kesimlerine hitap eden, kendi hedeflerini milletin çizdiği istikamette belirleyen bir partiyiz" diye konuştu.

"Gümüşhane üzerinden kimse prim yapmaya kalkmasın"

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gümüşhane ile sözlerine de atıfta bulunan Karaaslan, "Gümüşhane'nin yetiştirdiği insanlar Türkiye'nin kaderinde önemli söz sahibi olmuşlardır. Gümüşhane'nin yetiştirdiği manevi şahsiyetler bu şehrin manevi iklimi olmuştur. Gümüşhane insanını tanıyan bunu çok iyi bilir. Şimdi birileri kalkmış Ankara'da oturdukları masaya gelen raporlarla Gümüşhane değerlendirmesi yapıyor. Gümüşhane'yi tanımayan, bilmeyen, Gümüşhane insanıyla hemhal olmayan bu şehir hakkında konuşmasın yanılır. Bu şehir Türkiye'nin kaderini değiştiren şehirlerden birisi olmuştur. Gümüşhane üzerinden kimse prim yapmaya kalkmasın" şeklinde konuştu.

Divan Başkanı Ertunç Erkan Balta, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş'ın konuşmalarının ardından gündem maddeleri görüşüldü ve oylamaya geçildi.

Tek listeyle gerçekleşen kongrede mevcut başkan Av.Celalettin Köse yeniden il başkanı seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN