AK Partili Karaaslan'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki
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AK Partili Karaaslan'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki

AK Partili Karaaslan'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Karaaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih şahit olsun ki Bedirhan bebeğin, Yasin Börü'nün, Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin, Binbaşı Zafer Akkuş'un ve daha nice vatan evlatlarının hesabını sizden ve taşeronu olduğunuz PKK terör örgütünden soracağız." ifadesini kullandı.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"İşte sizin tarihiniz, geçmişiniz ve gerçeğiniz budur. Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye olarak milletimizin haklarını korumaya, tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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