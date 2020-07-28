AK Partili Karaaslan'dan "fındık fiyatı" açıklaması Açıklaması
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AK Partili Karaaslan'dan "fındık fiyatı" açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına ilişkin, "Devletimiz, fındıkta her yıl olduğu gibi bu sene de gerekeni yapmış, beklentileri karşılamıştır.

AK Partili Karaaslan'dan
28.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:48

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına ilişkin, "Devletimiz, fındıkta her yıl olduğu gibi bu sene de gerekeni yapmış, beklentileri karşılamıştır." dedi.

Karaaslan, Çarşamba ilçesinde bir fındık fabrikasını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında daha fazla büyüyen ve kalkınan bir Türkiye hedefiyle her alanda önemli adımlar atıldığına işaret etti.

Vatandaşların taleplerini en iyi bilen, milletin sesine kulak veren AK Parti iktidarlarının daima üreticinin yanında durduğunu ifade eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimizin yazın sıcağına, kışın soğuğuna aldırmadan ortaya koyduğu emeğin ve alın terinin hakkını vermek için destekleme ödemelerini hız kesmeden sürdürüyoruz. Tüm dünyanın etkilendiği bu zorlu süreçte yeni yatırımları hizmete alan devletimiz her yeni gün açıklanan müjdelerle milletimizin yanında olmuştur. Uzun zamandır Karadeniz Bölgemizin ve genelde ülkemizin gündeminde önemli bir yer tutan ve siyasi tartışmalara da konu olan fındık meselesinde üreticileri sevindiren haberi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamayla, fındık fiyatları üzerinden siyaset yapma çabası içinde olanlara en net cevabı vermiş ve belirlenen fiyatlarla da tartışmalara son noktayı koymuştur."

Karaaslan, 2020 yılında yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kilogram alış fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için ise kilogram fiyatının 22 lira olarak belirlendiğini hatırlattı. Karaaslan, yüksek randımanlı fındık tesliminde kilogram başına ortalama 1 lira, alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da kilogram başına 2 lira destekleme ödemesi yapılacağını aktardı.

"Fındık Çalışma Grubu'nun bu sürece çok önemli katkısı olmuştur"

Desteklemelerle fındık kilogram alım fiyatlarının 25-25,5 lira seviyesine ulaştığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, dünya fındık dikim alanlarının ortalama yüzde 75'ine, fındık üretiminin ise yüzde 70'ine sahiptir. Fındık Türkiye için stratejik ürünlerden biridir. Samsun, toplam fındık üretiminin yüzde 17'sini karşılıyor, üretimde ise ikinci sırada yer alıyor. Samsun fındıkta ekim ve üretimin yanı sıra entegre fındık tesisleri ile de önemli bir potansiyele sahiptir. Fındık üreticilerimizin sorunlarını tespit edip ilgili kurumlara ulaştırmak amacıyla TBMM bünyesinde kurulan Fındık Çalışma Grubu'nun bu sürece çok önemli katkısı olmuştur. Bizler de Samsun milletvekilleri olarak çeşitli vesilelerle fındık üreticilerimizin taleplerini Tarım ve Orman Bakanlığımıza ilettik, bu süreçte yakın diyalog zemininde konu üreticilerimizin memnun olacağı şekilde neticelendi. Devletimiz, fındıkta her yıl olduğu gibi bu sene de gerekeni yapmış, beklentileri karşılamıştır. Üreticilerimizin korunması ile emeklerinin karşılık bulması adına kararlı bir irade sergileyerek Samsunlu üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve milletimizi memnun etmiştir."

Karaaslan, açıklanan fındık fiyatı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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