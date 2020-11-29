AK Partili Kapaklı Belediye Başkanı'ndan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne "ayrımcılık" tepkisi
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AK Partili Kapaklı Belediye Başkanı'ndan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne "ayrımcılık" tepkisi

29.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:09
AK Partili Kapaklı Belediye Başkanı'ndan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi hakkında değerlendirme yapan AK Partili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Kapaklı'yı hesaba koymayan, hizmeti düşünmeyen bir anlayış.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi hakkında değerlendirme yapan AK Partili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Kapaklı'yı hesaba koymayan, hizmeti düşünmeyen bir anlayış. 2020 bütçesinde Kapaklı'ya sıfır ödenek ayrılmış" dedi.

Hazırlanan bütçenin içler acısı olduğunu dile getiren AK Partili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Kapaklı'yı hesaba koymayan, hizmeti düşünmeyen bir anlayış. 2020 bütçesinde Kapaklı'ya sıfır ödenek ayrılmış. Buraya yatırım yapılacaksa daire başkanları ya da planlamayı yapanların en azından gelip bizimle konuşması, 'biz buraya şu kadar bütçe ayırıyoruz, bu bütçeyi nerelere kullanalım' demesi gerekir diye düşünüyorum. Bu da denilmedi. Dostlar alışverişte görsün diye konulmuş bir bütçe" diye konuştu.

"Toplam bütçenin yüzde 1'i"

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Kapaklı'ya ayrılan bütçenin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesinin yüzde 1'ine denk geldiğini dile getiren Çetin, "Çerkezköy'e 2021 ve 2022 yılı için 104 milyon 637 bin 650 lira, Çorlu'ya 180 milyon 234 bin 857,52 lira, Kapaklı'ya 33 milyon 300 bin lira öngörmüşler" dedi.

"64 milyonluk borcu 40 milyonun altına indirdik"

Göreve geldiğinde belediyenin borçlu olduğunu ifade eden Çetin, "64 milyon liralık borcu 40 milyonun altına indirdik. Gelir getirecek projeler getirmeye çalışıyoruz. 20 milyon 650 bin lira belediyenin kasasına girdi. TOKİ'den 33 dönüm yer aldık. Oraya da yeni bir proje geliştiriyoruz. Bunların dışında sıcak suyu da bulursak yine belediyemize ciddi gelir getirecek. Biz suyu bulduğumuzda otellerle, bu işi yapanlarla görüşeceğiz. Ücret karşılığı suyu vereceğiz. Belediye bundan ciddi gelir elde edecek. Ayrıca seracılık yapmak isteyenlere de su sağlayacağız" dedi.

"Büyükşehir, Millet Bahçesi'nin önünü kesti"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Kapaklı'ya ciddi olarak yatırımları olmadığını belirten Çetin, "Büyükşehirle ilgili sıkıntılarımız var. Biz bir yıldır Kültür Merkezi'ni almak için çalıştık. Önce TESKİ'yi oraya taşıdılar. Eksik teslim ettiler. Yine de buna dahil bir şey demedik. Kendi bütçemizden temizliğini, bakımını yaptık. Geçen yıl aralık ayından beri Millet Bahçesi'nin imar planları ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bir türlü çözmüyorlar, ben art niyet arıyorum bunda. Başka yollardan çözmeye çalışıyoruz. Bugün imar planları hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edilseydi çoktan yapılmış olacaktı" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir adaletli yatırım yapsın"

Başkan Çetin, "Bu siyaset eski, dayanıksız ve çürümüş siyaset. Bu sene hiçbir şey yapılmadı Büyükşehir tarafından. Ama her şeye rağmen ben dostça yaklaşıyorum. Tekirdağ'ın Kadir abisinden sıkıntıların çözümü konusunda destek istiyoruz. Meydan projesi vardı. Ben kendisiyle görüştüm. Yapmayacaksanız, ben bakanlıkla görüşürüm, bu projeyi yaparız dedim. Biz bakanlıktan getirmeye çalışalım, Büyükşehir bütçesini adaletli bir şekilde dağıtsın istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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