AK Partili Kandemir ve Dağ, sınır hattında ziyaretlerde bulundu

05.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Hamza Dağ, sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Kandemir ile Dağ, ilk önce AK Parti Akçakale İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu.

Daha sonra Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı makamında ziyaret eden Kandemir ile Dağ'a AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Halis Dalkılıç, Abdullah Ağralı ve diğer ilgililer eşlik etti.

AK Parti heyeti, Ceylanpınar'da terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılarda şehit olan öğrenciler Elif Terim ve Mazlum Güneş'in ailelerine ziyarette bulundu.

Kandemir, yaptığı açıklamada, son 2 gündür bölgede yaptıkları ziyaretlerde vatandaşların ve partililerin hissiyatlarını dinlediklerini söyledi.

Vatandaşların olağanüstü teveccühleri ve desteğinin çok önemli olduğunu dile getiren Kandemir, şöyle konuştu:

"Sınırın diğer tarafından YPG/PKK terör örgütünün bu tarafa atışları oluyordu, vatandaşları rahatsız ediyorlardı. Ceylanpınar'da Elif kızımız YPG/PKK terör örgütünün attığı havan mermisi sonucu şehit olmuş, bunu görünce insanın yüreği parçalanıyor. Bu terör örgütü hedef gözetmeden, sivil insanları gözetmeden, kim olduklarına bakmadan vatandaşlarımızı şehit ediyorlardı. Fakat şehit kızımızın babası bana 'Vatanımız sağolsun' diyerek bizi metanetle karşıladı. Bu bölge insanının hem metanetini, hem cesaretini hem huzura olan ve Türkiye Cumhuriyeti devletine, Cumhurbaşkanımıza olan güvenini görmüş olduk. Dolaştığımız her yerde bu terör örgütünün açmış olduğu yaranın, huzursuzluğun bertaraf edilmesinin sevincine şahitlik ettik. Sınır ilçelerimizin hepsinde vatandaşlarımız bize, Cumhurbaşkanımıza Başkomutanımıza selamlarını ileterek bu operasyonun ne kadar önemli olduğunu söylediler."

Hamza Dağ ise önemli bir dönemde bölgeye yönelik yapılan ziyaretin önemine işaret etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çok önemli bir süreci geride bıraktı. Tabi süreç devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı, bu terör koridorunu tamamen ortadan kaldırmak, bölgedeki terör unsurlarını bir tane bile kalmadan yok etmek adına önemli bir operasyon. Bölge halkımızda, bu süreçte operasyona ciddi bir destek verdiler. Bizler de onlarla birlikte olduğumuzu belirtip, operasyonla ilgili süreci istişare etmeye çalıştık. "

Uluslararası mekanizmanın sınırın Suriye tarafında oluşturmaya çalıştığı terör koridoruna kesinlikle fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Dağ, bölge halkına sürece olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA