AK Partili Kahtalı'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki Açıklaması
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AK Partili Kahtalı'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki Açıklaması

AK Partili Kahtalı'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kahtalı, yazılı açıklamasında, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

Filistin halkının yalnız olmadığını aktaran Kahtalı, "Allah'ın evinde ibadet eden masum insanları bu mübarek günlerde hedef almak barbarlıktır, alçaklıktır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur." ifadelerini kullandı.

Kahtalı, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik saldırıların tüm insanlığa yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha da önemlisi üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak, 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi yine Filistin'in yanındadır. Filistinli kardeşlerimizin haklı davası, bizim de davamızdır. Saldırılarda yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Mescid-i Aksa tüm İslam aleminin onurudur, şerefidir. Müslümanların ilk kıblesini hiçbir işgalci güce bırakmayacağız. Filistin özgür kalana dek hakikatin sesi ve tarafı olmaya devam edeceğiz. Kudüs'ten kıyamete kadar vazgeçmeyeceğiz. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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