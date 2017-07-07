Ak Partili Kadınlardan Şehit Aileleri Derneği'ne Ziyaret

AK Parti Bartın Kadın Kolları Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.



Başkan Kurtkaya, ziyarette yaptığı konuşmada, derneğe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte fahri üye olduklarını söyledi.



Ülke olarak her zaman şehidine ve gazisine sahip çıkan bir millet olduklarını belirten Kurtkaya, şunları kaydetti.



"Ülkemiz üzerinde oynanan ve son zamanlarda da bariz bir şekilde görünen oyunlar var. Taşeron örgütlerin ülkemizde huzursuzluk çıkarmak için yarıştığı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi hainlerin, hainliğin zirveye çıktığı bir anda gördük ki sadece asker, polis değil hepimiz vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve devletimiz için şehit olabiliriz, gazi olabiliriz. Bunun içindir ki böyle kutsal ulvi görev yapan sizin gibi derneklerimize sahip çıkmalıyız, destek olmalıyız."



Dernek başkanı Ekrem Altınok ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha çok vatandaşın duyarlı olup destek olmasını arzu ettiklerini söyledi.