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AK PARTİLİ KADINLARDAN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

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AK PARTİLİ KADINLARDAN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyeleri ve Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyeleri ve Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Nuran Alim, Kadın Kolları MKYK Üyeleri Betül Gürlük, Hülya Özdağ Özen, Adıyaman Koordinatörü Kübra Dörtkardeş ve Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan AK Parti MKYK Üyesi kadınlar, Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her seçim omuz omuza çalıştığımız Kadın Kolları teşkilatımıza başarılar diliyor, bugün ziyaretimize gelen partimizin Kadın Kolları MKYK üyeleri Nuran Alim, Betül Gürlük, Hülya Özdağ Özen ile Adıyaman Koordinatörümüz Kübra Dörtkardeş'e ve Adıyaman Kadın Kolları Başkanımız Saliha Diler'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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