AK Partili kadınlardan ailelere bayram ziyareti
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AK Partili kadınlardan ailelere bayram ziyareti

AK Partili kadınlardan ailelere bayram ziyareti
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

AK Parti Antalya Kadın Kolları üyeleri, Kurban Bayramı öncesi aileleri ziyaret etti.

AK Parti Antalya Kadın Kolları üyeleri, Kurban Bayramı öncesi aileleri ziyaret etti.

AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kadın kolları üyeleri, "Bayram sevincini yaşamak her çocuğun hakkı" sloganıyla Kurban Bayramı öncesinde de çocukların yüzlerini güldürmek için ailelerle buluştu.

İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, Sosyal İşler Birim Başkanlığı ile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşın her ihtiyacında yanında olmaya çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "Biz çok güçlü, büyük bir aileyiz. Bir çocuğun masum sevincine ortak olmanın mutluluğuyla asıl bayramı bizler yaşıyoruz. Antalya'nın ak kadınları olarak bizlere yanlarında olma fırsatı veren, sıcacık gülüşleriyle kalbimizi dolduran minik yürekleri sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Partili kadınlardan ailelere bayram ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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