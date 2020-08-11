AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması
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AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması

Tokat, Amasya ve Kastamonu'daki AK Parti Kadın Kolları üyeleri, ortak basın açıklamasıyla, AK Partili kadınlara yönelik sözleriyle gündeme gelen Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması
11.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:54

Tokat, Amasya ve Kastamonu'daki AK Parti Kadın Kolları üyeleri, ortak basın açıklamasıyla, AK Partili kadınlara yönelik sözleriyle gündeme gelen Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu belirtti.

Sabuncuoğlu, 19 yıldır liderlerinin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesinin samimi ve güçlü bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "(Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir) diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur." dedi.

AK Partinin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini dile getiren Havva Sabuncuoğlu, "Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemelerle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkarmıştır.

Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları olan merkezi ve yerel meclislerde tarihimizin en yüksek katılımı sağlanmıştır." diye konuştu.

Amasya

AK Parti Amasya Kadın Kolları, AK Partili kadınlara yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Amasya Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, partililerle adliyeye giderek Dilipak hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini cumhuriyet savcılığına sundu.

Ardından AK Parti İl Teşkilatında basın açıklaması yapan Gürlevik, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu söyledi.

AK Parti'nin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini kaydeden Mesudiye Altun Gürlevik, "Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yakıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez. Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir." dedi.

Gürlevik, Dilipak aleyhine yargıya başvurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız."

Kastamonu

AK Parti Kastamonu Kadın Kolları üyeleri de köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya, parti binasında yaptığı açıklamada, bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen kişilerin olduğunu ifade etti.

Kaya, "AK kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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