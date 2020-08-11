AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması
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AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da, AK Parti İl Kadın Kolları ortak basın açıklamasıyla AK Partili kadınlara yönelik sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

AK Partili kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a tepki açıklaması
11.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:15

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da, AK Parti İl Kadın Kolları ortak basın açıklamasıyla AK Partili kadınlara yönelik sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

Sakarya'da İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, Kocaeli'nde İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Zonguldak'ta İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay, Düzce'de İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, Karabük'te İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, Bolu'da İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve Bartın'da İl Kadın Kolları Başkanı Evren Ayvaz, 81 ili kapsayan ortak metni okudu.

Eş zamanlı yapılan ortak açıklamada, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğu, milletin taleplerinin, hassasiyetlerinin önemsendiği ve siyasi bir akılla çözmeye çalışıldığı belirtildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en büyük kadın örgütünü kurdu"

Açıklamada, zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen birtakım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarının yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele verildiği aktarılarak, "Hem partimizin içinde hem de partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabalarıyla çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir" dediği hatırlatılan açıklamada, bu inanç ve gayretleri neticesinde Erdoğan'ın dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olduğu kaydedildi.

Partinin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiği aktarılan açıklamada, eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemelerle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkardığı vurgulandı.

"AK Kadın hareketi asla bir feminist hareket değildir"

Açıklamada, partinin, kadına yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durduğuna işaret edilerek, şöyle devam edildi:

"AK kadın hareketi, asla bir feminist hareket değildir. AK kadınlar, hiçbir zaman papatya da olmamıştır. AK kadınlar, hiç kimse tarafından 'AKPARTİLİ/AKP'Lİ gibi ayrıştırılamaz. AK kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürlerle kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yakıştırmalarla rencide edemez ve incitemez."

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'ın AK Partili kadınlara yönelik söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada,

"Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız. Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur. İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir. Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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