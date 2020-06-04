AK Partili kadınlar kan bağışında bulundu
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AK Partili kadınlar kan bağışında bulundu

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi'nin kan bağışı kampanyasına bir destek de AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatından geldi.

AK Partili kadınlar kan bağışında bulundu
04.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:47

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi'nin kan bağışı kampanyasına bir destek de AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatından geldi.

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi, sürekli bir ihtiyaç olan kan temininin aralıksız devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman halkı, kan bağışı kampanyalarına büyük ilgi gösterirken kampanyaya bir destek de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığından geldi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'la birlikte Demokrasi Parkında hizmet veren seyyar kan bağışı aracını ziyaret ederek burada bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve teşkilat mensuplarına destek verdiler.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kanın aciliyetinin, sürekli ihtiyaç olduğunun, özellikle bir gün herkese lazım olabileceğini salgın döneminde daha iyi kavradıklarını belirterek "Öncelikle Kadın Kollarımız Perihan Gümüş ve yönetimine bu anlamlı etkinlikten dolayı dolayı teşekkür ediyorum. Parti yönetimimiz ve teşkilatımız olarak Kızılay'a destek olmak için buradayız. AK Parti teşkilatı olarak dana önce de bu tür kampanyalar yaptık. Pandemi sonrası Kızılay'ımızın elbette ki kan ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Bu noktada bizler üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek ve bir nebzede olsa sağlık çalışanlarımıza, kan bekleyen kardeşlerimize yardımcı olmak adına Kızılay çadırımızı ziyaret ederek kan bağışında bulunduk. Bu bilinçle ile tüm vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Kadın kollarının güzel bir etkinlik oluşturduğunu ifade eden Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Pandemi dolayısı ile Kızılay'ın kan stoklarında eksilme olduğunu belirtti.

Kadın Kolları İl Başkanı Perihan Gümüş ise, Covid-19 salgını sürecini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok iyi yönetildiğine dikkat çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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