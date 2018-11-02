Ak Partili Kadınlar Kan Bağışında Bulundu.

Gaziantep'te Ak Partili kadınlar Kızılay Haftası nediyle kan bağış kampanyası düzenledi.

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Politikalar birimi tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya katılan Ak Partili kadınların yanısıra Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci de destek verdi. Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, kan bağışında bulunduktan sonra yaptığı açıklamada "Türk Kızılayı, halk sağlığı ile yakından ilgilenen bir kurum olarak Türkiye'de kan hizmetlerinin kurulup geliştirilmesi görevini üstlenmiştir. Bölgesel Kan Merkezleri Projesi ile ülkemizin kan sorununu çözmeyi hedefleyen Türk Kızılayı, ülkemizin kan gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılamaktadır" dedi. Amaçlarının Türk Kızılayı'nın yürüttüğü çalışmalara bir parça da olsa destekte bulunmak olduğunu ifade eden Yılmaz, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Kızılay Haftası münasebetiyle AK Kadın Genel Merkezi Sosyal İşler Başkanlığımızın 81 ilde eş zamanlı düzenlediği 'Kan Ver Can Ver' kampanyasına, AK Parti İl Başkanımız sayın Eyüp Ozkeçeci de destek oldu. Kampanyaya katılan ile il ve ilçe kadın kolları yönetimlerimiz başta olmak üzere tüm partililere desteği nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP