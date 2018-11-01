Ak Partili Kadınlar ile Gençler Kan Bağışında Bulundu

AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları tarafından "kan ver hayat kurtar" kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.

AK Parti Kilis İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin ile Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Meydanında Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından açılan standa gelerek kan bağışında bulundu. Kan Merkezi Müdiresi Dr. Zeynep Oya Erdem, kampanyanın devam ettiğini hatırlatarak, "Her 3 ay da bir kan bağışları sürecek. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyorum. Düzenli kan bağışı yapanlarda kemik iliği yağlanmasının olmayacağı bilinmektedir. Yaşlılıkta ortaya çıkan ve vücudun kan üretmemesine yol açan bir rahatsızlık görülmez. Yani düzenli kan bağışı yapanlar yaşlandıklarında kemik ilikleri genç insanlar gibi kan üretebilir şekilde sağlıklı olacaktır. Kan bağışlarından sonra damar yatağına gelen alyuvarların daha yüksek oranla oksijen taşıyabilmelerinden dolayı kan bağışçısı vücudunda bir rahatlama ve canlılık hisseder. Tansiyonu yüksek olan hastalarda vücuttan kan çıkışı tansiyon tedavisinde destek görevi görür, yüksek kolesterolü, baş ağrısı ve varis şikayeti olanlarda kan bağışı yarar sağlar" dedi.

AK Parti Kilis İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, "kan ver hayat kurtar" kampanyasına destek veren partililere teşekkür ederek, "Bu sosyal sorumluluğumuzu inşallah her 3 ayda bir devam ettirmek istiyoruz. Kızılay Kan Merkezi standına gelerek kan veren bayanlarımız ile gençlik kolları üyelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz da, tüm gençlere çağrıda bulanarak, "Tüm sağlıklı insanları kan vermeye çağırıyorum. Unutulmaması gerekir ki kan bir gün herkese lazım olabilir" diye konuştu. - KİLİS