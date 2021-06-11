AK Partili İnan, Başkan Gürkan'ı ziyaret tti
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AK Partili İnan, Başkan Gürkan'ı ziyaret tti

AK Partili İnan, Başkan Gürkan'ı ziyaret tti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştüler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştüler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Malatya'ya çok güzel hizmetler yapıldığını belirten AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın Malatya'da yapmış oldukları bütün hizmetlerle gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz ve Türkiye'de gittiğimiz her yerde anlatıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetleri çok kıymetlidir. Bu hizmetlerinden dolayı kendilerine başarılar diliyoruz. Ayrıca Malatyalı gençlerin sorunlarını, sıkıntılarını dinleyen ve bunu hızlıca belediye icraatlarına çeviren bir belediye yönetimi bulunmaktadır. Bundan dolayı da çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan ise, "Malatya'da AK Parti Gençlik Kolları, yerel yönetimlerle bir bütün olarak en güzel çalışma örneğini sergilemektedir. Malatya'da yapılan kamuoyu araştırmalarına bakıldığı zaman Malatya bugün Türkiye'de en üst seviyede olan illerimizden biridir. AK Partili gençlerimiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla güzel bir birliktelik örneği sergilemekteler. Gençlik Kolları Genel Başkanımızın da Malatya'yı ziyaret etmesi, Malatya'daki yatırımları yakinen müşaade etmiş olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Malatya'yı tanıtırken şöyle ifade ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir diyoruz. İnsanlık medeniyetinin inkişaf ettiği bir şehir burada yönetici olmak önemli bir hadisedir. Geçmişte atalarımız burada medeniyet destanları yazmışlar, kahramanlık destanları yazmışlar, ilim irfan destanları yazmışlar bizlerde gençlerimizle birlikte hizmet destanları yazacağız. Ziyaretinizden dolayı tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

AK Partili İnan, Başkan Gürkan'ı ziyaret tti
AK Partili İnan, Başkan Gürkan'ı ziyaret tti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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