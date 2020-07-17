AK Partili ilçe başkanı, CHP'li belediye başkanına ne yaptı? AK Parti Pülümür ilçe başkanı sansür mü uyguladı?
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AK Partili ilçe başkanı, CHP'li belediye başkanına ne yaptı? AK Parti Pülümür ilçe başkanı sansür mü uyguladı?

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, 15 Temmuz dolayısıyla şehit mezarlığı ziyaretinde fotoğraflandırılan karede yer alan CHP'li Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un yüzünü buzladı. Peki, AK Partili ilçe başkanı sansür mü uyguladı?

AK Partili ilçe başkanı, CHP'li belediye başkanına ne yaptı? AK Parti Pülümür ilçe başkanı sansür mü uyguladı?
17.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:23

15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın darbe girişiminin bastırılmasının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Öte yandan 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarının ziyaret eden Tunceli'de AK Partili ilçe başkanının sosyal medyada yaptığı paylaım dikkat çekti.

AK PARTİLİ BAŞKAN, CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINA NE YAPTI?

15 Temmuz'un yıldönümü vesilesiyle Pülümür'de yapılan şehit mezarı ziyaretinde AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, şehit mezarını ziyaret eden CHP Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un yüzünü buzlayarak Twitter hesabından paylaştı.

AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı

CHP'Lİ BAŞKANA SANSÜR MÜ UYGULANDI?

CHP'li Belediye Başkanı Müslüm Tosun ise sosyal medyada yapılan sansüre tepki gösterdi. Tosun tepkisinde, "Demokrasi ve Milli Günü adına törene katılacaksınız. Daha sonrada fotoların üstünü karartacaksınız. İşte iradeye saygı adına siyaset. Sonuç tahammülsüzlük. Sadece kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

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