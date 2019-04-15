Ak Partili Hüseyin Beyoğlu Mazbatasını Aldı

YSK'nın aldığı karar gereği Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı olan AK Partili Hüseyin Beyoğlu, İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.

YSK 31 Mart yerel seçimlerini seçimi kazanan HDP adayı Zeyyat Ceylan'ın KHK kapsamında ihraç olduğu gerekçesiyle mazbata verilmeyeceğine dair kararından sonra, mazbatanın seçim sonuçlarına göre ikinci sırada bulunan AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu'na verileceği geçtiğimiz günlerde karara bağladı. Karar resmileşirken, AK Parti Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve partililerle birlikte gittiği İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldı.

İlçe seçim kurulundan mazbatasını alan Beyoğlu, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Beyoğlu yaptığı paylaşımda, "Ya Allah Bismillah mazbatamızı aldık. Kıymetli Diyarbakırlılar kıymetli Bağlar halkımız, bizler seçim süresi boyunca Bağlar'ımızda gezmedik ev ve esnaf bırakmadık. Bu süreçte bizlere oy versin veya vermesin, önemi olmaksızın Bağlar ve Diyarbakır halkımıza şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu, mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle birlikte ilçe seçim kurulu önünde hatıra fotoğrafı çektikten sonra Bağlar İlçe Belediyesine geçerek çalışmalara başladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA