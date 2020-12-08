AK Partili Hızal'dan "CHP'li belediyelere uyarı maili" açıklaması
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AK Partili Hızal'dan "CHP'li belediyelere uyarı maili" açıklaması

08.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:30
AK Partili Hızal'dan

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye başkanları ve meclis üyelerine "uyarı maili" gönderdiğini belirterek, "Menemen'de yaşanan olaydan sonra Sayın Soyer'in uyarı niteliğindeki görev ve...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye başkanları ve meclis üyelerine "uyarı maili" gönderdiğini belirterek, "Menemen'de yaşanan olaydan sonra Sayın Soyer'in uyarı niteliğindeki görev ve yükümlülükleri hatırlatan mail göndermesi manidardır." ifadelerini kullandı.

Hızal yaptığı açıklamada Menemen Belediyesi'ne yönelik "irtikap ve zimmet" operasyonunu hatırlattı.

İzmir'de, CHP'li belediyelerin adlarının sıkça olumsuz icraatla anıldığını kaydeden Hızal, Soyer'in ilçe belediyelerinde yaşanan olumsuzluklar karşısında tepki vermediğini ancak belediye başkanları ve meclis üyelerine uyarı maili atarak onları töhmet altında bıraktığını savundu.

Hızal, "Menemen'de yaşanan olaydan sonra Sayın Soyer'in uyarı niteliğindeki görev ve yükümlülükleri hatırlatan mail göndermesi manidardır. Menemen'de bu olay patlak vermeseydi bu uyarı yapılmayacak mıydı?" ifadelerini kullandı.

ESHOT'un otobüsleri için servis hizmeti ve parça alımını Bornova Belediye Meclisi Başkanvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi CHP'li Hüseyin Ünal'ın şirketinden doğrudan temin yoluyla aldığını savunan Hızal, Bornova Belediyesi'nin yeni aldığı çöp kamyonları için de yine aynı şirketle çalışıldığını iddia etti.

Hızal, "Belediye başkanlarına ve meclis üyelerine yasa hatırlatması yapan Sayın Soyer, kendi yönetimindeki ESHOT'ta yaşanan bu yasa dışı işle ilgili ne yapıyor ?" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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