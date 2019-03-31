Ak Partili Hamza Dağ, Sandığa Kızlarıyla Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, oy kullanmaya eşi ve kızlarıyla birlikte geldi. Dağ'ın oy pusulasını ortanca kızı Zeren Dağ sandığa attı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, oyunu ailesiyle birlikte Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda kullandı. Eşi Zeynep Dağ, kızları Zümra (13), Zeren (8) ve Fatma Zehra Dağ (2.5) ile birlikte gelen Hamza Dağ'ı okulda partililer karşıladı. Dağ ailesi oyunu 2167 numaralı sandıkta kullandı. Hamza Dağ, oyunu kullanmak için kabine Kızı Zeren ile birlikte girdi. İçinde pusulaların bulunduğu zarfı elinden bırakmayan küçük kız, babasını beklemeden zarfı sandığa attı.

Sonuçların İzmir'e ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen AK Partili Dağ, daha sonra okulun bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu bir yerel seçim. Şehrimizde 5 sene göreve gelecek olan kişilere oy verdik. Önümüzdeki 5 sene İzmir'imize, şehri emini olan ve toplumun hassasiyetlerini bilen isimlerin seçilmesini temenni ediyorum. Milletimizin feraseti kuvvetlidir. Bu noktada bir tercihin çıkacağından hiç endişemiz yok. Biz de oyumuzu kullandık. Rabbim inşallah akşam hayırlı bir netice nasip eder ve hükümet olarak önümüzdeki 4 sene 3 ay, 2023 Haziran seçimlerine kadar belediye başkanları ile birlikte çok güzel hizmet ederiz." - İzmir

Kaynak: DHA