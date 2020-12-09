AK partili Hamza Dağ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi nedir?
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AK partili Hamza Dağ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi nedir?

09.12.2020 22:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:54
AK partili Hamza Dağ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi nedir?

AK partili Hamza Dağ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAMZA DAĞ KİMDİR?

01.03.1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1990 yılında Simav Atatürk İlkokulu'ndan, 1996 yılında ise Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Üniversiteyi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Hamza Dağ, bu okuldan 2000 yılında mezun oldu. Ardından 2000-2001 yılları arasında Avukatlık stajını tamamladı. 2002 yılında girdiği 'Hâkimlik Sınavı'nın yazılı bölümünü geçti ancak mülakatta elendi. Daha sonra 2004 yılında 2 arkadaşıyla birlikte İzmir Barosu'na bağlı Avukatlık Bürosu açtı. 2004 yılından bu yana Serbest Avukatlık yapmaktadır. 2004 yılında İzmir'de baro seçimlerinde ilk kez farklı bir ses olması açısından önemli olan Değişim Avukatlar Grubu'nu kuran 5 kişiden biridir.

Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı öğrenci kollarında aktif görev alan Hamza Dağ, burada Fakülte, kampüs ve üniversite başkanlıkları yapmış, bu dönemde arkadaşları ile birlikte hukuk bülteni adında dergi çalışmasında aktif görev almıştır.

Meslek hayatına atıldıktan sonrada sosyal ve siyasi çalışmalarına devam eden Dağ, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı, burada insan hakları üzerine çalışmalarda bulundu.

İlk siyasi parti deneyimini AK Parti'de yaşayan Dağ, burada sırasıyla İzmir İl Gençlik Kolları Yön. Kur. Üyeliği, İzmir İl Gençlik Kolları Seçim İşlerinden Sor. İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresinde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

12 Haziran 2011 seçimleri ile birlikte 24.Dönem İzmir Milletvekili Seçilen Dağ, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevine devam etmektedir. Ak Partinin 4. Büyük Olağan Kongresinde Yedek MKYK üyeliğine seçilen Dağ, 30 Mart 2014 seçimleri ile birlikte boşalan üyeliklerin yerine MKYK'ya girmiş ve Seçim işleri biriminde başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ak Parti 27. dönem İzmir 2. bölge 1. sıra milletvekili adayıdır

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