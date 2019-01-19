Ak Partili Hamza Dağ: "İzmir'de 3,5 Aydır Tiyatro İzliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamayan CHP'yi eleştirerek, "3,5 aydır tiyatro izliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başrolünde olduğu tiyatro oynanıyor. Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın. Çok zor bir iş" dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de esnafla buluşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin projelerini anlattı. Partisinin İzmir seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Dağ, "Seçim çalışmaları ve saha çok iyi gidiyor. Biz hem büyükşehir belediye başkan adayını hem de Cumhur İttifakı'nın 30 adayını belirledik. Adaylarımız geziyor, kendilerini ve projelerini anlatıyorlar. 2011'den bu yana aktif biçimde, çoğunda aday olarak sahada olan biriyim. 2014'te aday olmadan sahadaydık. Toplumsal sosyoloji ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Seçmen davranışı inşallah İzmir'de 31 Mart'ta çok farklı tezahür edecek. İzmir'de iyi oy aldık, 1 milyona yakın oyumuz var. 31 Mart akşamı çok farklı seçim neticesini elde edeceğimizi görüyorum" diye konuştu.

"CHP'de tiyatro izliyoruz"

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanı ve 4 ilçe hariç başkan adaylarını açıklamamasını değerlendiren Hamza Dağ, "CHP İzmir'de 3,5 aydır tiyatro izliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başrolünde, tiyatro oynanıyor. Şunu izliyorum; birinci hedef İzmir'e hizmet etmek değil. Kimin, hangi makamı alacağı ve ona göre ilçe belediye başkan adaylarını belirleme süreci. Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın. Çok zor bir iş. Ben kendi adıma şükrediyorum CHP'de aktif siyaset yapmadığım için. Yapsaydım da günümüzün büyük kısmı gereksiz parti içi çekişmelerle geçerdi" ifadelerini kullandı.

"Adayın Aziz olması, Tunç olması fark etmez"

Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday adayı olmasına değinen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günkü şartlarda öyle bir açıklama yaptığında bunun daha önce de tezahür ettiğini gördük. Sadece 2009'da değil, 2014'te de yaşadık. Basın toplantısıyla aday olmayacağını açıklamadı ama çeşitli toplantılarda, 'torunlarımla ilgileneceğim' dediğini görmüştük. O zaman da yine süreç içerisinde birtakım bahaneler ortaya konularak aday olundu. Şimdi de aynı süreç söz konusu, nasıl çıkacak göreceğiz. Ancak CHP'nin adayının Aziz olması, Tunç olması ya da başka bir isim olmasının fark ettiğini düşünmüyorum. Bakış noktamız kendi adaylarımız. Kamuoyuna açıklanan projeleri, rakip siyasi partimizin bu yaklaşımını vatandaşımız gayet iyi takip ediyor." - İZMİR

Kaynak: İHA