AK Partili Hamza Dağ'dan Soyer'e: Pandemi sonrası size İzmir'i tanıtabilirim
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Tunç Soyer, 23 Nisan, İzmir, Politika, Haber

AK Partili Hamza Dağ'dan Soyer'e: Pandemi sonrası size İzmir'i tanıtabilirim

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, bir otobüsün üzerinde İzmir turu attı.

24.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:38
AK Partili Hamza Dağ'dan Soyer'e: Pandemi sonrası size İzmir'i tanıtabilirim

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, bir otobüsün üzerinde İzmir turu attı. Marşların da çalındığı otobüste, Başkan Soyer'in yanındakilere İzmir'in neresinde bulunduklarını sorması, sosyal medyada çok konuşuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kendi hesabında aynı görüntüyü paylaşarak Soyer'e "Pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sosyal medyadan eleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda marşlar söyleyerek eşi Neptün Soyer ile kentin sokak ve caddelerini dolaşan Başkan Tunç Soyer'in "Neredeyiz?" sorusuna tepki gösteren Dağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ?"Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim.  Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp."


Kaynak: DHA

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