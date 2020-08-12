AK Partili Hamza Dağ'dan 'go-kart pisti' açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin ilçede yapılması planlanan go-kart pistinin arkasında AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun olduğu iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin ilçede yapılması planlanan go-kart pistinin arkasında AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun olduğu iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Sofuoğlu ile görüştüğünü ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyen Milletvekili Dağ, "Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın elinde bir belge varsa, çıkıp bunu açıklamalıdır. Aksi halde kendisi bir müddei değil müfteridir" dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibiyle birlikte Güzelbahçe'de go-kart pisti yapılması planlanan alanı ziyaret etti. Başkan İnce ziyarette, iddiaya göre; Tunç Soyer'e, söz konusu alanın go-kart değil yarış pisti yapılacağını ve bunu organize edenin AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu olduğunu söyledi. Konu bazı internet sitelerinde haber olarak yer aldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise İnce'nin bu iddiası üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada İnce'nin sözlerini 'çirkin bir iftira' olduğunu belirten Dağ, "Siyasetçinin millete ve devlete karşı sorumlulukları söz konusudur. Herhangi bir şekilde gerçeği yansıtmayan sözlerle insanlara karşı itibar suikastı düzenlemek bir siyaset insanının, bir belediye başkanının sorumluluğuna ahlaki açıdan da aykırıdır. Siyaset, iftiralar üzerine kurulamaz. 'Bu şekilde bir duyum aldım' denerek siyaset yapılamaz. Kenan Bey ile görüştüm ve kendisi bana böyle bir durumdan haberinin dahi olmadığını ifade etti. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın elinde bir belge varsa, çıkıp bunu açıklamalıdır. Aksi halde kendisi bir müddei değil müfteridir. İzmir'de CHP'li siyasetçilere tavsiyemdir; artık bu çamur at izi kalsın siyasetini bir kenara bırakıp, şehrin ve İzmirlilerin sorunlarıyla ilgilensinler" dedi.

Kaynak: DHA