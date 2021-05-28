AK Partili Hamza Dağ'dan, Dikili'ye doğalgaz müjdesi
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AK Partili Hamza Dağ'dan, Dikili'ye doğalgaz müjdesi

AK Partili Hamza Dağ'dan, Dikili'ye doğalgaz müjdesi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Dikili'ye bu yıl doğal gazın gelmesi için alt yapı çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Dikili'ye bu yıl doğal gazın gelmesi için alt yapı çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Dağ yaptığı açıklamada, Dikili'de doğal gaz çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, doğal gaz sayesinde vatandaşların rahat edeceğini belirtti.

İlçeye doğal gazın gelmesi için AK Parti grubunun desteğiyle, Belediyesi Meclisi'nden onay alınmasının ardından süreci hızlandırmak için İzmir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve diğer kurumlarla görüşüldüğünü ve olumlu sonuç alındığını aktaran Dağ, "Haziran ayında, Dikili'ye doğa gazın getirilmesi için ilgili kurumlar altyapı çalışmalarına başlayacak. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından da Dikili'ye doğal gazın kavuşturulması hedefleniyor." açıklamasında bulundu.

Çalışmaları yakından takip edeceklerini belirten Dağ, şöyle devam etti :

"Daha önce Bergama ve Kınık'ta yaşayan vatandaşların doğal gazın nimetlerinden yararlanması için nasıl gayret ettiysek Dikilililerin de bu hizmeti alması için çaba sarf ettik. Kente değer katacak bu yatırımın tamamlanmasıyla, vatandaşlarımız hem ısınma hem de sıcak su ihtiyaçlarını doğal gazdan temin edecek. İlk etapta 3 bin 500 hane bu hizmetten yararlanacak. Doğal güzelliği ve sahilleriyle nam salan şirin ilçemiz Dikili doğal gazla daha da değerlenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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