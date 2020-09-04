AK Partili Güngör güven tazeledi
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AK Partili Güngör güven tazeledi

AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde tek listeyle girilirken, Başkan Mehmet Emin Güngör güven tazeledi.

AK Partili Güngör güven tazeledi
04.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:04

AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde tek listeyle girilirken, Başkan Mehmet Emin Güngör güven tazeledi.

AK Parti Kırkağaç İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi, Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenledi. Salon korona virüs tedbirleri kapsamında özel olarak hazırlanırken, 130 delegenin oyunu alan mevcut Başkan Mehmet Emin Güngör bir kez daha AK Parti İlçe Başkanı oldu.

Güngör'ün yeni yönetiminde şu isimler yer aldı: Emre Işık, Süleyman Ateş, Ramis Işık, Ramis Çakır, Mustafa Sevgen, Olcay Şimşek, Raci Martin, Mustafa Tırman, Emine Özçetin, Züleyha Elçi, Alaaddin Çakır, Hakkı Uyar, Halil İbrahim Eskici ve Cemal Şahan

Kongreye AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve partililer katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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