AK Partili Güneş, Türk tarihinde "soykırımın" söz konusu dahi olmadığını belirtti
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AK Partili Güneş, Türk tarihinde "soykırımın" söz konusu dahi olmadığını belirtti

AK Partili Güneş, Türk tarihinde 'soykırımın' söz konusu dahi olmadığını belirtti
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türk tarihinin hiçbir safhasında soykırımın yer almadığını, bazı ülkelerin kendi tarihlerine bakmadan 1915 olaylarını Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak adına "soykırım" olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türk tarihinin hiçbir safhasında soykırımın yer almadığını, bazı ülkelerin kendi tarihlerine bakmadan 1915 olaylarını Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak adına "soykırım" olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 1915 olaylarıyla ilgili her yıl birtakım ülkelerin "soykırım" tehditleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bazı parlamentoların özellikle Türkiye'yi köşeye sıkıştırma konusunda yeri geldiğinde mesnetsiz kararlar aldığını anımsatan Güneş, şunları kaydetti:

"1. Dünya Savaşı yıllarında Ermeni çeteleri, Doğu Anadolu'daki saldırıları sonucu 520 bin Kürt, Türk, Çerkez vatandaşlarımızı katletmişler. Bu katliamlar sonrası Osmanlı İmparatorluğu bölgede yaşayan Ermenilerin zarar görmemesi adına tehcir kanununu hayata geçirmiştir. Bölgedeki Ermeni vatandaşlarımız Halep ve Şam bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Ermeni çetelerinin saldırıları sırasında yakınlarını yitirenlerin karşı hamleleri ile bu çetecilerden de ölenler olmuştur. Bu olayları soykırım olarak nitelendirmek asla mümkün değildir. Bizim tarihimizde soykırım asla söz konusu dahi olmamıştır. Eğer bir soykırım suçlusu aranacaksa 520 bin vatandaşımızı katleden Ermeniler soykırım yapmıştır. 520 bin suçsuz vatandaşımızın canına kıymışlardır. "

Güneş, ABD Başkanı Joe Biden'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Geçmişi soykırım, katliam ve gözyaşı dolu bir ülkenin Başkanının, Türkiye'yi bu tür mesnetsiz iddialarla suçlamaya hakkının olmadığının altını çizen Güneş, "Bu konuşmaları tamamen mesnetsiz buluyor, reddediyor ve lanetle kınıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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