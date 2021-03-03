AK Partili Güneş, Kovid-19 ile mücadelede, Uşak tarhanasının da büyük rolü olduğunu düşündüklerini söyledi
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AK Partili Güneş, Kovid-19 ile mücadelede, Uşak tarhanasının da büyük rolü olduğunu düşündüklerini söyledi

03.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:38
AK Partili Güneş, Kovid-19 ile mücadelede, Uşak tarhanasının da büyük rolü olduğunu düşündüklerini söyledi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, seçim bölgesinin "düşük riskli iller" seviyesinde olduğunu belirterek, "Koronavirüs ile mücadelede, belki bilimsel olarak ispatı zor olan ama çocukluğumuzdan bu yana şifa kaynağı olduğuna inandığımız Uşak tarhanasının da büyük rolünün olduğunu...

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, seçim bölgesinin "düşük riskli iller" seviyesinde olduğunu belirterek, "Koronavirüs ile mücadelede, belki bilimsel olarak ispatı zor olan ama çocukluğumuzdan bu yana şifa kaynağı olduğuna inandığımız Uşak tarhanasının da büyük rolünün olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, koronavirüs salgını ile mücadeleyi başarılı şekilde sürdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığının son değerlendirmeleri ışığında bir risk haritasının ortaya çıkarıldığını belirten Güneş, bu haritaya göre, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerin durumunun sevindirici olduğunu aktardı. Seçim bölgesi Uşak'ın durumunun da "düşük riskli iller" seviyesinde olduğunu kaydeden Güneş, mücadelede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uşak'ta bugüne kadar 25 bin 707 vakanın görüldüğünü, 660 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Güneş, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimiz yaşanan kayıplar karşısında durumun vahametini anladılar ve önceden devlet için taktıkları maskeyi artık kendileri için takmaya başladılar. Şu an günlük vaka sayımız 5, yoğun bakımda yatan hasta sayımız ise 2'ye düşmüştür. Maske, mesafe ve temizlik kuralları çok önemli. Tüm bu önlemlerin yanında, koronavirüs ile mücadelede, belki bilimsel olarak ispatı zor olan ama çocukluğumuzdan bu yana şifa kaynağı olduğuna inandığımız Uşak tarhanasının da büyük rolünün olduğunu düşünmekteyiz."

Güneş ayrıca basın mensuplarına tarhana çorbası ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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