AK Partili Günaydın'dan Torbalı Belediye Başkanlığı seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AK Partili Günaydın'dan Torbalı Belediye Başkanlığı seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Partili Günaydın'dan Torbalı Belediye Başkanlığı seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Politika

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı Belediye Başkanlığı için yapılan seçimle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "CHP'lilere tavsiyemiz, yargının kararını beklemeleridir.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı Belediye Başkanlığı için yapılan seçimle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "CHP'lilere tavsiyemiz, yargının kararını beklemeleridir." dedi.

Günaydın yaptığı yazılı açıklamada, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçime ilişkin, Cumhur İttifakı adayı Özgür Erman Çağlar'ın, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddiasıyla ve yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurduğunu, sürecin devam ettiğini bildirdi.

Seçim sürecinde CHP'lilerin telaşına anlam veremediklerini ifade eden Günaydın, "Seçimde telaşınız ve panik havanız size hata üstüne hata yaptırdı. Usulsüz bir işe imza attınız. Aynı tavrı devam ettiriyorsunuz. Bu telaşınız suçluluk psikolojisinden. Yaptıklarınızı hayretle izliyoruz." açıklamasında bulundu.

CHP'nin daha önce vefat eden belediye başkanları yerine yapılan seçimlerde aday çıkardığını, Torbalı'da Cumhur İttifakı'nın aday göstermesine ise karşı çıktığını kaydeden Günaydın, şunları kaydetti:

"Biz, kendilerinin aday çıkarmalarını hiç eleştirmedik. Yaygara yapmadık, 'demokratik haklarıdır' dedik ve işimize baktık. CHP'lilere tavsiyemiz, yargının kararını beklemeleridir. Muarızı hakkını aradığında onu tehdit eden bir anlayış var karşımızda. AK Parti'nin hukuk içerisindeki hak arama sürecini sabote etmek için her tür gayreti gösteriyorlar.

Belediye meclis üyelerimizin iradesine karşı organize suç işlenmiş biz de buna direnmişiz. 'Neden direndiniz, bir jest yapıp kabul etseydiniz' diyorlar. Niye kabul edeceğiz, anlamak mümkün değil. Seçimin gerçekten her türlü şaibeden, endişeden uzak biçimde yapılması ve sonuçlanması lazım. Adil ve dürüst olmayan bir seçimle de demokrasi yara alır. Bizim tek derdimiz, gerçek demokrasinin işletilmesini sağlamak ve şaibesiz bir seçime tanık olmayı istemektir. Bunun dışında bir şey istemiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

AK Parti'nin çizgi film videosunun neden silindiği ortaya çıktı
AK Parti'nin çizgi film videosunun neden silindiği ortaya çıktı
AK Parti'nin 'Yalan Üretim Merkezi' notuyla paylaştığı video silindi
AK Parti'nin "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı video silindi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tarkan Cansu Dere Aleyna Tilki
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Burak Yılmaz Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Partili Günaydın'dan Torbalı Belediye Başkanlığı seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 17:59:07. #1.15#

title