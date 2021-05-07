AK Partili Günaydın'dan Torbalı Belediye Başkanlığı seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı Belediye Başkanlığı için yapılan seçimle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "CHP'lilere tavsiyemiz, yargının kararını beklemeleridir.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı Belediye Başkanlığı için yapılan seçimle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "CHP'lilere tavsiyemiz, yargının kararını beklemeleridir." dedi.

Günaydın yaptığı yazılı açıklamada, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçime ilişkin, Cumhur İttifakı adayı Özgür Erman Çağlar'ın, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddiasıyla ve yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurduğunu, sürecin devam ettiğini bildirdi.

Seçim sürecinde CHP'lilerin telaşına anlam veremediklerini ifade eden Günaydın, "Seçimde telaşınız ve panik havanız size hata üstüne hata yaptırdı. Usulsüz bir işe imza attınız. Aynı tavrı devam ettiriyorsunuz. Bu telaşınız suçluluk psikolojisinden. Yaptıklarınızı hayretle izliyoruz." açıklamasında bulundu.

CHP'nin daha önce vefat eden belediye başkanları yerine yapılan seçimlerde aday çıkardığını, Torbalı'da Cumhur İttifakı'nın aday göstermesine ise karşı çıktığını kaydeden Günaydın, şunları kaydetti:

"Biz, kendilerinin aday çıkarmalarını hiç eleştirmedik. Yaygara yapmadık, 'demokratik haklarıdır' dedik ve işimize baktık. CHP'lilere tavsiyemiz, yargının kararını beklemeleridir. Muarızı hakkını aradığında onu tehdit eden bir anlayış var karşımızda. AK Parti'nin hukuk içerisindeki hak arama sürecini sabote etmek için her tür gayreti gösteriyorlar.

Belediye meclis üyelerimizin iradesine karşı organize suç işlenmiş biz de buna direnmişiz. 'Neden direndiniz, bir jest yapıp kabul etseydiniz' diyorlar. Niye kabul edeceğiz, anlamak mümkün değil. Seçimin gerçekten her türlü şaibeden, endişeden uzak biçimde yapılması ve sonuçlanması lazım. Adil ve dürüst olmayan bir seçimle de demokrasi yara alır. Bizim tek derdimiz, gerçek demokrasinin işletilmesini sağlamak ve şaibesiz bir seçime tanık olmayı istemektir. Bunun dışında bir şey istemiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol