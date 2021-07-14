AK Partili Gözgeç: "15 Temmuz, aynı zamanda kadın kahramanların hikayesidir"

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 15 Temmuz'un, aynı zamanda milli iradeye, demokrasiye canı pahasına sahip çıkan kadın kahramanların hikayesi olduğunu belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 15 Temmuz'un, aynı zamanda milli iradeye, demokrasiye canı pahasına sahip çıkan kadın kahramanların hikayesi olduğunu belirtti.

Gözgeç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana kimi zaman statükocularla kimi zaman da vesayet odaklarıyla mücadele ettiğini, millet iradesinin egemen kılınması için verilen bu mücadelenin çok da kolay olmadığını söyledi.

15 Temmuz'da milli iradeyi hedef alan, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe teşebbüsünü, milletin kahramanca direnişiyle geri püskürttüklerini anımsatan Gözgeç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar', 'Tankları, topları ne varsa toplayıp gelsinler', 'Milletimizi meydanlara çağırıyorum' çağrısıyla birileri televizyon karşısında kahvesini yudumlarken, milletimiz çıplak elleriyle korkusuzca tankların karşısında durdu." diye konuştu.

"15 Temmuz, aynı zamanda milli iradeye, demokrasiye canı pahasına sahip çıkan kadın kahramanların hikayesidir." diyen Gözgeç, şehit edilen kadınların isimlerini dile getirerek, 251 şehit ve 2 bin 703 gaziyi rahmetle ve minnetle andı.

Gözgeç, o gece, Meclis'in çalışmamasına rağmen çocuklarını evde bırakıp, milletin Meclisine gelen, illerinde meydanlara inen kadın milletvekillerinin mücadelesine dikkati çekti.

AK Partili Gözgeç, bugün hala millet iradesi yerine kaostan beslenenlerin, terör örgütlerine sırtını yaslayanların, terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanların bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan