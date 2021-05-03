AK Partili Gökcan'dan, Marmaris'e PCR cihazı müjdesi

Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bizzat görüşerek Marmaris Devlet Hastanesine PCR (Kovid-19) test cihazı için söz aldı.

Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bizzat görüşerek Marmaris Devlet Hastanesine PCR (Kovid-19) test cihazı için söz aldı. Muğla ilçelerinde yapılan test numuneleri Muğla'ya gönderilerek sonuçlar alınıyordu.

Sosyal medyasında da müjdeli haberi paylaşan Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında Türkiye genelinde farklı illere gönderilmek üzere planlaması yapılan 30 adet Covid -19 Hızlı PCR Cihazından birinin turizm merkezlerimizden Marmaris ilçemize gönderilmesi için söz aldık. Hızlı PCR cihazı önümüzdeki günlerde Marmaris Devlet Hastanemizde kullanılmaya başlanacak. Pandemi sürecinde ilimize verdikleri destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya ve bu süreçte fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı