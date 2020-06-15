AK Partili Gezer mahalle ve köy başkanları ile buluştu
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AK Partili Gezer mahalle ve köy başkanları ile buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gönül seferberliği' çağrısı kapsamında köy ve mahalle başkanlarıyla bir araya gelip hükümettin yaptığı çalışmaları anlattı.

AK Partili Gezer mahalle ve köy başkanları ile buluştu
15.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:42

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gönül seferberliği' çağrısı kapsamında köy ve mahalle başkanlarıyla bir araya gelip hükümettin yaptığı çalışmaları anlattı.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Gönül seferberliği' çağrısıyla köy ve mahalle başkanlarıyla toplantı gerçekleştirip hükümettin yaptığı çalışmaları anlattı. Başkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gönül seferberliği' çağrısıyla harekete geçtiklerini söyledi. Başkan Gezer, "Korona virüs sürecinde hükümetimizin yaptıklarını köylerimizde vatandaşlarımıza anlattık. Bunun yanı sıra partimize yöneticilerimiz ve mahalle başkanlarımız köylere gidip pandemi sürecinden dolayı üyelik işlemlerini evlerinde yapacak. Biz, mümkün olan her şartta sahada çalışmalarımızı yapıp, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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