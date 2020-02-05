AK Partili gençlerden temizlik çalışması

05.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:54

AK Parti Batman Gençlik Kollarına üye gençler, çevre temizlik çalışması başlattı.

AK Parti Batman Gençlik Kolları üyeleri tarafından farkındalık yaratmak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla çevre temizlik çalışması yapıldı.

AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Hüsnü Tolga Genç, amaçlarının geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA