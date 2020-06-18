AK Partili gençlerden sağlık çalışanları için hatıra ormanı
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AK Partili gençlerden sağlık çalışanları için hatıra ormanı

Adıyaman AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturdu.

AK Partili gençlerden sağlık çalışanları için hatıra ormanı
18.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:58

Adıyaman AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturdu.

AK Partili gençler, Bahçecik Mahallesi'nde bulunan Yeni Mezarlıktaki alanda 400 fidan toprakla buluşturdu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi dolayısıyla adete kahramanlık destanı yazan sağlık çalışanları için fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için böyle bir çalışma hayata geçirdiklerini ifade eden Yalçın, "Kovid-19 salgını dolayısı ile büyük fedakarlık gösteren başta sağlık çalışanlarına ve emeği geçen sahada ki bütün ağabey ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise sağlık çalışanlarına ve örnek davranışı sergileyen gençlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Adıyaman AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve çok sayıda partililer katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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