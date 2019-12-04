AK Partili gençlerden, empati parkuru
AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla "Empati Parkuru" etkinliği düzenledi.
04.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:02
AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla "Empati Parkuru" etkinliği düzenledi.
Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan parkurda, siyah bant takan katılımcılar, beyaz bastonla ilerlemeye çalıştı.
Etkinliğin, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği dile getirildi.
Kaynak: AA