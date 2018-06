Ak Partili Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek

AK Parti Mardin Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için açılan banka hesabına bağışta bulundu.

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, Artuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Çaltekin ve yönetim kurullarından oluşan bir grup partili genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyasına destek olmak için bir banka şubesi önünde toplandı. Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabına bağışta bulundu. Genciyle kadınıyla AK Partili kadroların her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçileri olduklarını dile getiren İl Başkanı Nihat Eri, "Gençlerimizin heyecanını yerinde görmek ve bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu, destekçisi olduğumuzu göstermek amacıyla burada bir araya geldik. Mardinli vatandaşlarımızla hep beraber yürüttüğümüz desteklerle Cumhurbaşkanımızın duruşunun arkasında olarak davamıza sahip çıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemiz için, bizler için 2002'den beri her şeyini ortaya koyarak mücadele veriyor. Bizler yaptığımız bu çalışmayla, bir nebzede olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın davasına sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan ise, "AK Parti Mardin Gençliği olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve davası için her türlü desteği vermeye hazırız. Toplumun her kesiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir destek ve sevgi seli var. Bizler de bankaya gelerek 24 Haziran'da ve sonrasında daha güçlü bir Türkiye için liderimizin yanında olmayı kendimize amaç edindik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan sürekli gençlerin yanında olmuş, her zaman ilk 11'de yer almasını istemiştir. Milletvekili seçilme yaşını 18'e indiren çalışmasıyla liderimiz, gençlere verdiği hassasiyetin en bariz ve güncel örneğidir" diye konuştu. - MARDİN