AK Partili gençlerden CHP'li Odabaşoğlu'na kınama - Haberler
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AK Partili gençlerden CHP'li Odabaşoğlu'na kınama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Partili gençlerden CHP'li Odabaşoğlu'na kınama

AK Parti Gençlik Kolları Denizli İl Başkanvekili İzzet Altunbaş, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Turgay Odabaşoğlu'nu kınadı.

DENİZLİ (İHA) - AK Parti Gençlik Kolları Denizli İl Başkanvekili İzzet Altunbaş, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Turgay Odabaşoğlu'nu kınadı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" mantığı ile hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanvekili İzzet Altunbaş, "Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun açıklamalarını AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak ülkemizin gençliği ile birlikte büyük bir üzüntü ile okuduk. Türkiye Cumhuriyetimizin tarihinde ilk defa aziz milletimiz tarafından verilen direkt oylar ile sandıktan çıkan Cumhurbaşkanımızı sevmeyebilirsiniz ancak Saygı duymak zorundasınız. Biz hiç bir zaman kafa kırmanın derdinde olmadık. Kafanın içindeki gayri milli düşüncelerle mücadele ettik. Biz ellerin kırılması derdinde olmadık. Kime oy verirse versin Milletimizin o mübarek ellerini kimsenin kırmasına da müsaade etmeyiz. Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik ve demeye de devam edeceğiz. Milletimizi tehdit etmek aşağılamak hastalığından vazgeçmediğiniz için bu Millet size asla destek vermeyecektir. AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları olarak size demokrasiye inanmanızı tavsiye ediyoruz. Unutmayın ki 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir'" dedi. - DENİZLİ

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Haber: AK Partili gençlerden CHP'li Odabaşoğlu'na kınama - Haberler
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