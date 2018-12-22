Ak Partili Gençlerden Bez Çanta Kampanyası

SÜLEYMAN TUNÇ - AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek ve yılbaşından itibaren başlayacak ücretli plastik poşet uygulamasına dikkat çekmek için kurdukları mini atölyede dikilen bez çantaları, 3 pet şişe getirene hediye edecek.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak itibariyle başlayacak ücretli poşet uygulamasını hatırlatarak, Türkiye'de kişi başına yılda 400 poşet kullanıldığını söyledi.

Eski dönemde vatandaşların alışverişlerde bez çanta file kullandığına dikkati çeken Özdemir, plastik poşetlerin kullanımını azaltmanın ve özellikle gençlerde farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

Özdemir, "Naylon poşetlere elveda, bez çantalara merhaba" sloganıyla başlattıkları kampanyaya gençlerden yoğun talep aldıklarını ve kurulan atölye sayesinde kendilerine başvuran gençlerin dikiş ve tasarım konusunda da kendilerini geliştirebileceklerini söyledi.

3 pet şişe getirene bez çanta hediye

Çevre duyarlılığını artırmak amacıyla yaptıkları faaliyetlere bir yenisini daha eklediklerinin altını çizen Özdemir, "Bu atölyede ürettiğimiz bez çantaları, pet şişeler karşılığında vatandaşlarımıza hediye etmek istedik. Çok yönlü bir faaliyet olması ve bez çantaların ekolojik dengeye katkısı için kampanyamızı başlattık ve atölyemizi kurduk." diye konuştu.

Gönüllü gençlerin bir ay boyunca bez çanta dikeceğini ve bu süre içerisinde 2 bin adet çantayı hazır hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"20 kişilik bir kontenjanımız vardı ve iki gün içinde kayıtlarımız doldu. Moda tasarımı bölümünde okuyan üniversiteli bir kardeşimizin öncülüğünde atölye çalışmasına başlayacağız. Her gün 4 arkadaşımız nöbetçi olarak bez çantaları üretmeye devam edecek. Bez çantalar belirli miktarda üretildikten sonra, 3 adet pet şişe getirene çanta hediye edeceğiz. Getirilen şişelerin kapaklarını engelliler için, plastikleri ise ayrı olarak geri dönüşüme vereceğiz."

Üniversitelerde pet şişe toplama kampanyası

Toplanan pet şişleri kendilerine ulaştırmak isteyen vatandaşları AK Parti Ankara İl Başkanlığı'na davet edeceklerini aktaran Özdemir, "Üniversite önlerinde stant açacağız ve kampanyamızla ilgili duyurumuzu yapacağız. Öğrenci arkadaşlarımız kantinde içtikleri gıdaların şişelerini bize getirecekler ve biz de onlara bez çantamızı hediye etmiş olacağız." dedi.

"Dünya sadece insanların değil"

Özdemir, gençler olarak çevre duyarlılığı ve hayvan hakları konusunda bilinçli olduklarını ve bu bilinci tüm topluma kazandırmak istediklerini belirtti.

Çevrenin korunması ve hayvan hakları ile ilgili geçmişte bir çok etkinliği gerçekleştirdiklerinin altını Çizen Özdemir, şöyle konuştu:

"Dünya sadece insanların değil. Dünya aynı zamanda bitkilerin ve hayvanların da yaşam alanı. Biz bitkileri de hayvanları da emanet olarak biliyoruz. Daha önce parklara atılan çöpleri toplama etkinliğimiz oldu. Bir çok semtimizde ve ilçemizde bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ayrıca minik kardeşlerimizle Kurtuluş Parkı'nda hayvan hakları yürüyüşü düzenledik ve hatıra ormanında fidan diktik."

AK Parti döneminde Ankara'ya 86 milyon fidan dikildiğine dikkati çeken Özdemir, çevre duyarlılığından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Poşetlerle ilgili düzenlemenin başlangıcı da 'Sıfır Atık Projesi'dir. Bu projeyi başlatan Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de teşekkür ediyoruz. O'nun başlattığı bu projeyi bu atölyede devam ettiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA