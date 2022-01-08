AK Partili gençlerden beyaz baston empati etkinliği

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da görme engellilerin sıkıntılarına dikkat çekmek isteyen AK Partili gençler, gözlerini kapatarak ellerine aldıkları beyaz baston ile empati parkurunu tamamlamaya çalıştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Beyaz Baston Haftası kapsamında etkinlik düzenleyen AK Partili gençler, gözlerini kapatarak ellerine aldıkları beyaz baston ile yürümeye çalıştılar. "Engel olma destek ol" sloganı ile görme engelli vatandaşlar ile empati kurmaya çalışan gençler, hazırlanan parkurda yürümeye çalıştı. Görme engelli vatandaşların sıkıntılarına dikkat çekilen etkinlik ile farkındalık oluşmasını amaçladıklarını ifade eden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir; "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Atatürk Kent Meydanı'nda, "Empati Parkuru" kurup, parkuru tamamlamaya çalıştık. Engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları empati parkuruyla bir kez daha anlatmaya ve anlamaya çalıştık" dedi. - AYDIN