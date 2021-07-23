Ak Partili gençlerden bayram ziyareti
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Ak Partili gençlerden bayram ziyareti

Ak Partili gençlerden bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bursa'da Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları üyeleri, bayrama rağmen görevlerinin başında olan sağlık, jandarma ve polis teşkilatı görevlilerini ziyaret etti.

Bursa'da Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları üyeleri, bayrama rağmen görevlerinin başında olan sağlık, jandarma ve polis teşkilatı görevlilerini ziyaret etti.

Ak Parti Osmangazi Gençilk Kolları Başkan Yardımcısı Burak Pekdemir ve beraberindeki gençler ilk olarak Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Merinos Polis Merkezi'nde polislerle bayramlaştı. Osmangazi Jandarma İlçe Bölük Komutanlığı'na geçen gençler, bayramı görevleri başında çalışarak geçiren sağlık personellerini de unutmadı.

Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları Başkan Vekili Abdullah Uğur, "Şehrimizin asayişi ve güvenliği için çalışan güvenlik görevlilerimizi unutmadık. Sağlık çalışanlarımız da pandemi süresince çok güzel hizmet veriyorlar. Cansiperane çalışan tüm görevlilerimizin bayramını kutluyoruz" dedi. - BURSA

Ak Partili gençlerden bayram ziyareti
Ak Partili gençlerden bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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