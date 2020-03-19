AK Partili gençler; yaşlılara bal, kolonya ve maske hediye etti MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları üyeleri 70 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek maske, kolonya ve çam balı hediye etti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları üyeleri 70 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek maske, kolonya ve çam balı hediye etti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'in talimatıyla gençlik kolları üyeleri, muhtarlardan aldıkları liste ile 70 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Maske ve eldiven takarak ziyaretleri gerçekleştiren partili gençler, maske, bal ve kolonya hediye etti. AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, "Yaşlılarımız bizim değerlilerimiz. Riskli grupta oldukları için bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi lazım. Önümüzdeki günlerde de bu tarz ziyaretlerimiz devam edecek. Temas halinde bulunmadan bu süreçte elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi. Gençler, ihtiyaç anında aramaları için ziyaret ettikleri vatandaşlara telefon numaralarını da bıraktı.

Kaynak: DHA