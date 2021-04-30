AK Partili gençler trafikte kalan vatandaşlara iftarlık dağıttı
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AK Partili gençler trafikte kalan vatandaşlara iftarlık dağıttı

AK Partili gençler trafikte kalan vatandaşlara iftarlık dağıttı
Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 81 ilde başlattığı "iftara 5 kala" etkinliği kapsamında Hendek ilçesinde sürücülere iftarlıt dağıtıldı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 81 ilde başlattığı "iftara 5 kala" etkinliği kapsamında Hendek ilçesinde sürücülere iftarlıt dağıtıldı.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Torunoğlu ve yönetimi, iftar saatinde yolda olan vatandaşları yalnız bırakmadı.

AK Partili gençler, hazırladıkları iftarlıkları dağıtırken ramazan ayının güzelliğini paylaşarak yaşadı ve yaşattı.

Torunoğlu, etkinlikle amaçlarının bir nebze de olsa ramazanın güzelliğini yaşatmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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