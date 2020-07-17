AK Partili eski başkan koronadan hayatını kaybetti
AK Parti Birecik eski ilçe başkanı yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
17.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:40
AK Parti Birecik eski ilçe başkanı yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2004 - 2014 yılları arasında AK Parti ilçe başkanlığı yapan Aziz Karayılan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karayılan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Güzelyurt kırsal Mahallesinde defnedildi. Jandarma ekipleri cenazeye katılanları sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyardı. Korona virüs nedeniyle mezarlığa belli sayıda kişi alındı. Karayılan, doğduğu mahallede dualar eşliğinde defnedildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA