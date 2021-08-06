AK Partili Eroğlu, Şuhut'taki İGM toplantısına katıldı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, İl Genel Meclisinin (İGM) Şuhut ilçesindeki toplantısına katıldı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, İl Genel Meclisinin (İGM) Şuhut ilçesindeki toplantısına katıldı.

İGM toplantılarının Ağustos ayı son oturumun yapıldığı Şuhut Keşkek Evi'nde Burhanettin Çoban başkanlığında toplandı.

Toplantıda, komisyonlardan gelen rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Eroğlu, toplantının ardından yaptığı konuşmada, Şuhut ilçesinin Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri ve önemini anlattı.

Afyonkarahisar İGM'nin çalışmalarıyla gurur duyduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sıcak Asfalt Şantiyesi muhteşem bir çalışma oldu. İl Özel İdaremizin araç parkuru da çok genişledi. Ayrıca, Afyonkarahisar'da 2009-2020 yılları arasında da 4 bin kilometre yol asfaltlandı. Hatta bazı köy yolları sıcak asfalt yapıldı. Şehrimizde 2019 yılında 376 kilometre asfalt yapılırken bu yıl bir rekora imza attınız. 677 kilometre asfalt yol yapılmış. Hepinize teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Eroğlu ile Çoban'ın yanı sıra Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantının ardından ilçedeki Büyük Taarruz Karargahı (Atatürk Evi), gezildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz