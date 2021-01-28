AK Partili Erdem'den Aliağa'daki binaya verilen hasar raporuyla ilgili açıklama
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AK Partili Erdem'den Aliağa'daki binaya verilen hasar raporuyla ilgili açıklama

28.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:00
AK Partili Erdem'den Aliağa'daki binaya verilen hasar raporuyla ilgili açıklama

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, 30 Ekim'deki İzmir depreminin ardından ilçedeki bir binaya verilen hasar tespit raporuna müdahale ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, 30 Ekim'deki İzmir depreminin ardından ilçedeki bir binaya verilen hasar tespit raporuna müdahale ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarında Atatürk Mahallesindeki Kamelya Apartmanı ile ilgili hasar tespit raporunu değiştirdiğine ilişkin asılsız iddialar bulunduğunu ifade etti.

Söz konusu apartmanda kendisine ait özel mülk bulunmadığını, babasından kalan bir dükkanın kardeşleri ile mirasçısı olduğunu aktaran Erdem, "İzmir depreminden sonra yapılan çalışmada binada ağır hasar tespiti yapılmıştır. Tespitten sonra yapılan itiraz sonucu, yeni bir değerlendirme yapılmış ve bu defa orta hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Ben ilk rapora herhangi bir şekilde itiraz etmedim. Raporu tutanları görmedim, kendilerini tanımam, verilen rapora da hiçbir şekilde tesirde bulunmam söz konusu değildir, olamaz da." ifadelerini kullandı.

Hamdi Erdem, hasar düzeyinin "ağır" yerine "orta" olarak tespit edilmesinin de kendisine bir fayda sağlamayacağına işaret etti.

Erdem, kendisine ve partisine yönelik karalama kampanyası ve iftiralar hakkında yasal haklarını kullanacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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