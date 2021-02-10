AK Partili Ensar Topçu: "2023 sürecinde üzerimize daha çok yük düşüyor"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu, "Hamd olsun, son seçimde çok büyük bir oy oranıyla iktidara geldik ama hedefimiz daha yüksek oy oranı ile yeniden iktidara gelmek.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Topçu, "Hamd olsun, son seçimde çok büyük bir oy oranıyla iktidara geldik ama hedefimiz daha yüksek oy oranı ile yeniden iktidara gelmek." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Bilecik Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Önlerinde 2023 hedefleri için önemli bir süreç olduğunu kaydeden Topçu, şöyle konuştu:

"Gençler olarak üzerimize büyük yük düşüyor. 2023'te ilk defa oy kullanacak 8 milyon genç var. Seçmen kitlemizin büyük çoğunluğu AK Parti'nin icraatları, reform ve dönüşümlerinin içerisinde büyüdü. Hamd olsun, son seçimde çok büyük bir oy oranıyla iktidara geldik ama hedefimiz daha yüksek oy oranı ile yeniden iktidara gelmek. Derdimiz de yapılanları hiç sıkılmadan, bıkmadan, tekrar ve tekrar anlatmaktır."

Partinin kuruluşundan bu yana birçok zorlu mücadele verdiklerini ifade eden Topçu, "Her defasında milletimizden aldığımız güç ve inançla bütün operasyonları bertaraf ettik, hepsinden güçlenerek çıktık." diye konuştu.

"2023 sürecinde bizim üzerimize daha çok yük düşüyor." diyen Topçu, şunları aktardı:

"Belki daha farklı şeyler deneyecekler, bilemiyoruz. Ama biz 15 Temmuz'da nerede durduysak, çukur olaylarında nerede durduysak, 17-25 Aralık olaylarında nerede durduysak, yine inşallah orada duracağız. Milletimizle beraber Cumhurbaşkanımızın yanında duracağız. Bugüne kadar yaptığımız siyasi, ekonomik, hukuksal reformların asıl meyvesini, inşallah 2023 seçimlerinden sonra daha güçlü bir AK Parti iktidarıyla gerçekleştireceğiz. Bizim buna inancımız, güvencimiz tamdır. Bir arada durursak, teşkilatımızın tüm çalışmalarını eksiksiz şekilde yerine getirirsek önümüzde duracak hiçbir güç yoktur, bundan önceki tüm tecrübelerimiz bunu göstermiştir."

Topçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'da tüm milletimizle beraber nasıl AK Parti teşkilatları sokağa çıktıysa bundan sonraki süreçte de her yerde AK Parti Gençlik Kolları en önde olmak zorunda."

Kongrede mevcut başkan Muhammed Karadayı, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş